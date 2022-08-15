ISW назвал приоритетные направления России на войне в Украине

Расположение российских войск в Украине свидетельствует о том, что Кремль предпочитает продвижение вокруг Бахмута и, возможно, на Северск.

Россия пытается использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые не удалось захватить с 2014 года на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак.

Также читайте ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Российские и украинские войска ведут активные боевые действия в направлении города Харькова и северо-восточной части Харьковской области по линии Изюм-Славянск; в направлении Северско-Лисичанского района; Бахмута; в районе городов Авдеевка-Донецк; на юге Украины.

Напомним, в Донецкой области оккупанты штурмовали Пески и Первомайское. ВСУ отразили вражеские попытки продвинуться в Донецкой области.

Карта войны на 15 августа: линия столкновения на юге - под обстрелами танков и ракетных систем

Читайте также: