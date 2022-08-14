Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда судьба проверит вас на прочность

День, когда Вселенная проверяет человека на прочность, а заодно выясняет, насколько ему свойственны доброта, милосердие и умение сочувствовать.

Трудности, которые могут возникать на нашем пути в это время, преследуют одну цель: посмотреть, как мы будем на них реагировать. Если человек движется к поставленной цели, несмотря ни на какие препятствия, в ближайшее время он может рассчитывать на удачу – как в профессиональной, так и в личной жизни. Если же спасует и откажется от борьбы, то останется, как говорится, у разбитого корыта.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 августа для Овнов

К непоследовательности окружающих, у которых, как говорят в народе, сегодня будет семь пятниц на неделе, необходимо относиться с пониманием – их поведение не более чем влияние Луны, которое скоро сойдет на нет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 августа для Тельцов

День благоприятен для покупок для дома – от бытовой химии до текстиля и украшений: все приобретения окажутся на редкость удачными, а некоторые еще и достанутся вам по выгодной – акционной – цене.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 августа для Близнецов

День, когда не стоит находиться в центре всеобщего внимания – лучше отойти в тень, где вы сможете спокойно наблюдать за поведением окружающих вас людей и делать из этого важные выводы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 августа для Раков

В этот день в спорах, вопреки расхожему мнению, родиться не истина, а конфликты, выбраться из которых будет весьма непросто, так что лучше сдержать свои эмоции и в них не вступать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 августа для Львов

К возможному предложению быстрого и легкого заработка, с которым к вам обратится малознакомый человек, необходимо отнестись с осторожностью: на поверку оно окажется не таким уж выгодным.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 августа для Дев

В этот день необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 августа для Весов

От самокритики сегодня необходимо отказаться: вместо пользы она принесет исключительно вред, точнее, серьезный удар по самооценке, которую впоследствии придется долго и упорно повышать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 августа для Скорпионов

Не стоит отдавать свою энергию для подпитки токсичным людям, которые могут провоцировать вас на неадекватное поведение, лучше отнестись к их выходкам спокойно, тогда направленная против вас злоба вернется обратно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 августа для Стрельцов

Будьте осторожны с сотрудниками, которые неожиданно проявят интерес к вашим профессиональным планам: рассказав им о своих идеях, вы рискуете вскоре узнать, что именно они успешно воплощают их в жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 августа для Козерогов

Новые знакомства в этот день вместо приятных отношений могут нести в себе опасность, поэтому лучше не разговаривать с неизвестными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 августа для Водолеев

В этот день очень важно избавиться от негативных воспоминаний, особенно если они связаны с предметами, находящимися в доме: вещи, сувениры или книги, на которые тяжело смотреть, лучше кому-то подарить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 августа для Рыб

Встречи с родственниками – если, конечно, вы не хотите, чтобы они закончились грандиозным скандалом – лучше перенести на другой день, сегодня же нужно ограничиться общением по телефону.

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