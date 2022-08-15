На Донеччині ЗСУ "закобзонили" розвідгрупу окупантів

Під селом Времівка, Волноваського району ЗСУ виявили і знешкодили ворожу розвідгрупу.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках минулої доби окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.

Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.

"У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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