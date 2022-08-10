Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковане відео руйнувань

Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковане відео руйнувань

Скриншот з відео

У Мережу виклали відеозапис, на якому зафіксований пошкоджений Каховський мост, після ударів з боку українських військ.

Як заявили раніше в ЗСУ, тепер цей міст непридатний до використання російськими окупантами.

Відео наслідків ударів по споруді опублікувало видання "Новини N"

Відповідні кадри були зроблені на мосту через дамбу Каховської ГЕС, яка перебуває під російською окупацією. 

На ролику зафіксовані декілька отворів від ударів снарядів по дорожньому полотну.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС. Це остання транспортнаартерія загарбників і тепер вони не мають змоги перевозити достатньо зброї й техніки через річку Дніпро в Херсонській області.

Читайте також:

Після "бавовни"налякані росіяни тікають з Криму, а соцмережі вибухнули жартами та мемами

Після "бавовни"налякані росіяни тікають з Криму, а соцмережі вибухнули жартами та мемами

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
414
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація