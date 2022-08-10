Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковане відео руйнувань

У Мережу виклали відеозапис, на якому зафіксований пошкоджений Каховський мост, після ударів з боку українських військ.
Як заявили раніше в ЗСУ, тепер цей міст непридатний до використання російськими окупантами.
Відео наслідків ударів по споруді опублікувало видання "Новини N"
Відповідні кадри були зроблені на мосту через дамбу Каховської ГЕС, яка перебуває під російською окупацією.
На ролику зафіксовані декілька отворів від ударів снарядів по дорожньому полотну.
Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС. Це остання транспортнаартерія загарбників і тепер вони не мають змоги перевозити достатньо зброї й техніки через річку Дніпро в Херсонській області.
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