У Росії біля кордону з Україною невідомі пошкодили колію: залізничний переїзд закрили (фото)

У Курській області, що у Росії, 10 серпня невідомі пошкодили колію.

Залізничну колію намагались ймовірно підірвати, вона зазнала незначних пошкоджень.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Пошкодження на колії помітив тракторист, який повідомив про це. Залізничний шлях перекрили, туди також виїхали російські спецслужби. Зазначається, що колію ймовірно хотіли підірвати.

"Якщо версія підтвердиться, це буде вже другим подібним випадком в області за останню добу. Раніше джерела повідомляли, що ввечері 9 серпня невідомі спробували підірвати опору ЛЕП за двадцять кілометрів від Курської АЕС. До цього, 4 серпня, так само пошкодили опору в приватному секторі Курчатова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Марченко впевнений, що окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні.

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