Через 12 років Греція виходить з-під фінансового нагляду Євросоюзу

Вихід з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи щодо реалізації економічної політики країни.
Від 20 серпня Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу, це дасть країні більше свободи у власній економічній політиці.
Про це заявив міністр фінансів Греції Христос Стайкурас, пише Reuters.
"Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні", – сказав він.
За словами Стайкураса, Афіни виконали більшість політичних зобов’язань і реформ, які вони обіцяли, і їхній вихід було підтверджено листом від віцепрезидента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.
Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики та наблизить мету країни повернути статус "інвестиційного рівня".
Після виходу з програми допомоги 2018 року Греція покладалася виключно на ринки для своїх фінансових потреб.
Рамки нагляду були застосовані, аби забезпечити продовження вжиття заходів для усунення потенційних джерел економічних труднощів і структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.
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