У Євросоюзі обговорять заборону на видавання віз росіянам: у ЗМІ назвали терміни

Міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз росіянам ймовірно вже наприкінці цього місяця.

Це може відбутися на зустрічі у Празі, яка запланована на кінець серпня.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Однак журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії цього року, "все можливо", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам. Він закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

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