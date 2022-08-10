У Київській області повідомляють про вибухи: що сталося

Силовики працюють у Вишгородському та Бучанському районах Київщини.

Зранку 10 серпня мешканці Київської області пишуть в Мережі про те, що чують вибухи. У поліції заспокоїли - на території регіону йдуть військові навчання.

Про це ТСН.ua повідомили в відділі комунікацій поліції Київської області.

У свою чергу, в ДСНС підтвердили, що на території Київської області ніяких надзвичайних подій сьогодні не зафіксовано.

"Це планові навчання військових. Силовики працюють у Вишгородському та Бучанському районах Київщини", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, у Києві на Троєщині зранку 10 серпня спалахнула щонайменше одна квартира на другому поверсі житлової багатоповерхівки. Дим огорнув весь район.

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