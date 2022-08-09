У Бучі поховали 15 людей, тіла яких не впізнали

Вісім чоловіків знайшли в Мироцькому, вони закатовані та розстріляні, також на всіх є сліди тортур.
У Бучі під Києвом поховали 15 людей, тіла яких не впізнали
З них 14 чоловіків та одна жінка.
Про це повідомила радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Київ.city.
Вісім чоловіків знайшли в Мироцькому, вони закатовані та розстріляні, також на всіх є сліди тортур.
Нагадаємо, у Бучі, яке стало символом проявів нелюдської жорстокості російських окупаційних військ, начальник Головного управління Нацполіції Київської області генерал поліції Андрій Нєбітов показав місце, де було вбито мирних мешканців, викрадених у Гостомелі.
Зазначимо, у Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців (366 чоловіків, 86 жінок, п'ять неопізнаних, один мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло) — саме стільки тіл загиблих знайшли.
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