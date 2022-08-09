В Україні зросла середня зарплата медиків

Найвищі середні зарплати лікаря зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

За останні пів року середня зарплата лікаря збільшилася на понад 30%.

Лікар в Україні став отримувати в середньому до 24 150 грн, медична сестра — до 16 010 грн.

За інформацією МОЗ, найвищі середні зарплати лікаря зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях — понад 26 тис грн.

МОЗ

Лідерами за рівнем оплати праці медичних сестер стала Полтавщина, Донеччина, Миколаївщина та місто Київ. У цих регіонах середня зарплата медсестер коливається у межах 16-18 тис грн.

Ще в січні 2022 року Уряд встановив розмір базової зарплати медикам: не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 гривень для медичної сестри.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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