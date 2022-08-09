В Украине возросла средняя зарплата медиков

Самые высокие средние зарплаты врача зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

За последние полгода средняя зарплата врача возросла более чем на 30%.

Врач в Украине стал получать в среднем до 24 150 грн, медицинская сестра – до 16 010 грн.

По информации Минздрава, самые высокие средние зарплаты врача зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях — более 26 тыс. грн.

Минздрав

Лидерами по уровню оплаты труда медицинских сестер стали Полтавщина, Донбасса, Николаевщина и город Киев. В этих регионах средняя зарплата медсестер колеблется в пределах 16-18 тыс. грн.

Еще в январе 2022 года Правительство установило размер базовой зарплаты медикам: не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 гривен для медицинской сестры.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

Читайте также: