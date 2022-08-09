В Буче похоронили 15 человек, тела которых не узнали

Восемь мужчин нашли в Мироцком, они замучены и расстреляны, также на всех есть следы пыток.
В Буче под Киевом похоронили 15 человек, тела которых не опознали.
Из них 14 мужчин и одна женщина.
Об этом сообщила советник городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаривская, передает Киев.city.
Восемь мужчин нашли в Мироцком, они замучены и расстреляны, также на всех есть следы пыток.
Напомним, в Буче, ставшей символом проявлений бесчеловечной жестокости российских оккупационных войск, начальник Главного управления Нацполиции Киевской области генерал полиции Андрей Небытов показал место, где были убиты мирные жители, похищенные в Гостомеле.
Отметим, в Бучанской общине во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.
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