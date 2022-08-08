Всех, кого хоронили на территории общины, были в закрытых гробах.
В Бучанской общине от действий оккупантов погибли 458 украинцев.
Об этом сообщили в ITV News.
В сообщении отметили, что в Бучанской общине во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.
В частности:
- Из них точно убиты 419.
- Причины смерти других устанавливаются.
- 12 детей (по европейскому стандарту).
- В пяти телах невозможно определить даже пол. В основном это связано с тем, что тела сожжены.
- Более 50 тел еще не унесены из моргов.
Всех, кого хоронили на территории общины, были в закрытых гробах.
"Буча стала городом смерти сотен обычных граждан, которые спасали свою жизнь и жизнь своих детей и родителей, пытаясь вывезти их из зоны оккупации", — отметил депутат городского совета, директор кладбища Ирпеня Петр Король.
Напомним, в Буче, ставшем символом проявлений бесчеловечной жестокости российских оккупационных войск, начальник Главного управления Нацполиции Киевской области генерал полиции Андрей Небытов показал место, где были убиты мирные жители, похищенные в Гостомеле.
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