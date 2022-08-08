Усіх, кого ховали на території громади, були у закритих трунах.

У Бучанській громаді від дій окупантів загинули 458 українців.

Про це повідомили у ITV News.

У повідомленні зазначили, що у Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців (366 чоловіків, 86 жінок, п'ять неопізнаних, один мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло) — саме стільки тіл загиблих знайшли.

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Зокрема:

З них точно вбиті 419.

Причини смерті інших встановлюються.

12 дітей (за європейським стандартом).

У п'яти тіл неможливо визначити навіть стать. Здебільшого це пов'язано з тим, що тіла спалені.

Понад 50 тіл ще не забрані з моргів.

Усіх, кого ховали на території громади, були у закритих трунах.

"Буча стала містом смерті сотень звичайних громадян, які рятували своє життя й життя своїх дітей та батьків, намагаючись вивезти їх із зони окупації", – наголосив депутат міської ради, директор ірпінського кладовища Петро Король.

Нагадаємо, у Бучі, яке стало символом проявів нелюдської жорстокості російських окупаційних військ, начальник Головного управління Нацполіції Київської області генерал поліції Андрій Нєбітов показав місце, де було вбито мирних мешканців, викрадених у Гостомелі.

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