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ТСН у соціальних мережах

Бучанська різанина

На Київщині росіяни грабували, палили будинки та автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, убивали та ґвалтували. Тільки у Бучі Київської області окупанти по-звірячому вбили не менше 300 цивільних.

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