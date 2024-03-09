- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1794
Бучанська різанина
На Київщині росіяни грабували, палили будинки та автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, убивали та ґвалтували. Тільки у Бучі Київської області окупанти по-звірячому вбили не менше 300 цивільних.
Публікації тегу
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1824
Розстріляли мирних мешканців під час окупації Бучі: завершено досудове розслідування стосовно 11 військових РФ (список, фото)
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1672
В СБУ назвали імена окупантів, які розстріляли автівки з мирними людьми в Бучанському районі
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 5727
Google оновив супутникові мапи Бучі й громади: масштаби руйнувань вражають
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2601
Вбивав та імітував страту мирних мешканців Київщини: судитимуть заступника командира бойової машини ЗС РФ
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1162
На Житомирщині судитимуть священника, який заперечував скоєння окупантами воєнних злочинів у Бучі
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 844
Вбив під Києвом 70-річного мирного мешканця: капітану збройних сил РФ повідомлено пропідозру (фото)
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 5548
Катували жінок і дітей у Бучанському районі: суд виніс вирок двом військовим РФ (фото)
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2332
Захищав рідне місто від російської навали: у Бучі поховали волонтера та добровольця ТРО Олексія Побігая
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 7780
Били, катували мешканців Бучі та погрожували вбивством: судитимуть 10 російських військових (фото)