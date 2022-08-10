США виділяють Україні $89 мільйонів: на що спрямують кошти

Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу для розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення.
Про це пише Державний департамент США, - інформує Укрінформ.
«Держдепартамент США 9 серпня оголосив про намір виділити фінансування в розмірі $89 мільйонів у 2022 фінансовому році, щоб допомогти уряду України розв’язати нагальні гуманітарні проблеми, пов’язані з вибухонебезпечними залишками війни, спричиненої жорстокою агресією росії», - йдеться в повідомленні.
Ці кошти будуть спрямовані на очищення величезних територій, забруднених мінами, боєприпасами, які не розірвалися, а також саморобними вибуховими пристроями.
«Жахливе використання росіянами саморобних вибухових пристроїв у спосіб, який ми бачимо в Україні, раніше асоціювалося лише з ІДІЛ у Сирії. Ці вибухові пастки блокують доступ до родючих сільськогосподарських угідь, затримують зусилля з відновлення, перешкоджають переміщеним громадам повернутися до своїх домівок і продовжують вбивати та калічити невинних українських цивільних»,- наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.
Фінансування Сполучених Штатів України розраховане на залучення приблизно 100 груп розмінування.
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