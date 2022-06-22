Окупанти розміновують акваторію порту в Бердянську, щоб вивозити українське зерно

В Запорізькій області окупанти готують плацдарм для вивезення українського зерна.

Для цього вони заходилися розміновувати територію поблизу порту у місті Бердянськ.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до рф", - йдеться в повідомленні.

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Також окупанти продовжують і далі мародерити. На цьому фоні у російських загарбників виникають суперечки щодо розподілу награбованого майна українців, що у деяких випадках призводять до сутичок між собою із використанням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.