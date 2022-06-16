Росія продовжує вивозити до Сирії крадене українське зерно: компанія США опублікувала нові супутникові знімки

Американська аерокосмічна компанія Maxar показала свіжі супутникові знімки, на яких видно навантажені краденим українським зерном російська судна.

Світлини, зроблені 12 червня, зафіксували завантаження викраденого українського зерна на судна у порту Севастополя. Через декілька днів супутники Maxar опублікували зображення тих самих кораблів, що були пришвартовані в Сирії.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Бюро новин Maxar оприлюднило супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно два балкери під російським прапором, які пришвартовані в підконтрольному Росії порту Севастополь і завантажені зерном. Через кілька днів супутники Maxar зібрали зображення тих самих кораблів, що були уже в Сирії. Судна були з відкритими люками і вишикуваними напіввантажівками, готовими вивозити зерно", - зазначають в американській компанії.

Нагадаємо, французький лідер Еммануель Макрон після перемовин з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Росію як члена Радбезу ООН погодитися на експорт українського зерна. А також звернувся до Росії з вимогою припинити блокаду українських портів.

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