Газовий ланцюг РФ: Зеленський навів аргумент "за" життя без російських ресурсів

Росія спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі.

"Газпром" смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 16 червня.

"Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який, за чутками, зараз найближчий до Путіна, може замінити диктатора у разі смерті останнього.

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