"Якщо це станеться, давайте відсвяткуємо": у МВС прокоментували інформацію про кому Путіна

"Якщо це станеться, давайте відсвяткуємо": у МВС прокоментували інформацію про кому Путіна

Новини про хвороби, операції та коми російського диктатора Володимира Путіна працюють на користь Кремля.

Новини про тяжку хворобу Путіна – це інформаційна спецоперація Кремля і повідомлення про проблеми зі здоров'ям російського диктатора з'являються навмисно перед його запланованою появою на публіці.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Щоразу перед публічною появою Путіна, з’являється інформація про його важкий стан. Саме перед відкриттям Петербурзького форуму, де 17 червня має бути присутній глава РФ, поширилась інформація про те, що він начебто в комі", - зауважив Андрусів.

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За його словами, такі "вкиди" Кремля сіють недовіру до ЗМІ та всіх, хто поширює повідомлення.

"Після таких публічних заяв, виявляється, що Путін "живіший всіх живих", як кажуть росіяни про своїх вождів. У такий спосіб Росії вдається нівелювати вплив інформаційних ресурсів. Тому не варто довіряти таким вкидам, але якщо це станеться, то давайте відсвяткуємо", - сказав він.

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми висловився про ймовірність заколоту в РФ та небезпеки для Путіна.

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