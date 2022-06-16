Житомирські десантники феєрично спалили дві ворожі БМП (відео)

Збройні сили України продовжують нищити техніку російських окупантів разом з особовим складом.
Так, десантники з Житомира "мінуснули" дві ворожі БМП разом з окупантами.
Про це повідомляють на сторінці ДШВ ЗСУ в Мережі, виклавши відповідне відео.
"Воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2. Смерть російським окупантам", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як житомирські десантники якийсь час прицілюються, а далі влучним постралом нищать ворожу техніку.
Свої потрапляння українські воїни супроводжують радісними коментарями та вигуками.
Нагадаємо, що десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на сході України знищили партію важкої ворожої техніки та склад з боєприпасами російських військових.
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