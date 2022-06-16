Соледар на Донеччині потерпає від важких "Точок У" і авіанальотів

Соледар на Донеччині потерпає від важких "Точок У" і авіанальотів

Ракетні удари по Бахмуту, Костянтинівці, Покровську, а надвечір середи російські ракети вибухнули у багатьох і тилових, і прифронтових містах на Донеччині.

Соледар, що розташований поруч із Бахмутською трасою, де нині точаться запеклі стрілецькі бої та тривають безупинні артилерійські дуелі, рашисти накрили вогнем реактивної артилерії ще вночі, а на ранок був новий удар касетними боєприпасами, йдеться в ТСН.

Навіть, коли частину Донеччини з Луганщиною, ще у 2014-му, загарбали російські терористи Соледар був тилом. Місцеві видобували сіль, про яку знали далеко за межами України і у тут мешкало понад 10 тисяч людей.

Нині, навколо міста цілодобово вибухають важкі снаряди. Загроза з неба тут теж стала мало не буденним явищем, авіаційні удари рашистів трапляються зненацька і залишають по собі величезні ями по всьому місту.

Частина маршового двигуна величезної балістичної ракети лежить у траві на околиці Соледару. Місцеві кажуть, що саме цю ворожу ракету, українські військові збили, та тих, що вибухнули у місті, вистачає. Залишки однієї з ракет застрягли і залишились висіти між зруйнованими поверхами місцевої школи.

Гул ворожих гелікоптерів, що час до часу з'являються поблизу та залпи некерованих ракет, лише додають розуміння, що “залісся” з руснею ніколи не були дружніми. Безупинна артилерійська канонада вздовж Бахмутської траси, хоч із запізненням, та переконує місцевих, що звідси треба виїжджати негайно. Та готові місцеві чоловіки вивозити лише своїх жінок і дітей, а самі повертаються.

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