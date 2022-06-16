"Битимемо з двох боків": генерал Марченко про звільнення Херсонщини від окупантів

"Битимемо з двох боків": генерал Марченко про звільнення Херсонщини від окупантів

Збройні сили України просуваються на Херсонському напрямку.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко каже, що багато мешканців регіону чекають на українських захисників, тому російських загарбників там битимуть "з двох боків".

Таку думку генерал-майор висловив в інтерв’ю Крим.Реалії.

За його словами, херсонці також готуються до включення в оборону й протистояння.

"Ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати", - наголосив він.

Також Марченко розповів, що у Херсоні живуть його брати. "Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники, – сказав він.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Таким чином українські війська демонструють, що можуть рухатися навіть в умовах, коли в противника є локальна перевага.

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