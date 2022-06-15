ЗСУ облаштували плацдарм біля Херсона – Арестович

Таким чином українські війська демонструють, що можуть рухатися навіть в умовах, коли в противника є локальна перевага.

На Херсонському напрямку наші війська створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Це плацдарм довжиною від 50 до 80 км. Відбулася переправа наших військ. Вони зафіксували плацдарм. Росіянам не вдалося ліквідувати ні один з маленьких плацдармиків, які нашим вдалося організувати. І наші проводять дії, якщо не злитися всім плацдармом, то діяти узгоджено. Найближча точка – кілометрів 15 до Херсона", – сказав Арестович.

За його словами, таким чином українські війська демонструють, що можуть рухатися навіть в умовах, коли в противника є локальна перевага.

Раніше Володимри Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.

Читайте також: