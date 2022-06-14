Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона

Дата публікації
Перегляди
3081
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники тиснуть на окупантів на півдні.

За його словами, ключовою метою України є звільнення тимчасово окупованого Херсона

Про це український лідер сказав 14 червня під час свого традиційного відеозвернення до українців.

"Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета - звільнення Херсону. І рухатимемось до цього крок за кроком", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо.

Зеленський наголосив, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки. 

Читайте також:

Херсон - це Україна! Про партизанів с перших вуст

Херсон - це Україна! Про партизанів с перших вуст
Наступна публікація