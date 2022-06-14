Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники тиснуть на окупантів на півдні.

За його словами, ключовою метою України є звільнення тимчасово окупованого Херсона.

Про це український лідер сказав 14 червня під час свого традиційного відеозвернення до українців.

"Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета - звільнення Херсону. І рухатимемось до цього крок за кроком", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо.

Зеленський наголосив, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки.

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