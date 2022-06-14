"Обернеться військовою катастрофою": в МВС оцінили, чи піде Лукашенко в наступ на Україну

Білорусь проводить військові навчання біля кордону з Україною, проте самопроголошений президент Олександр Лукашенко не перейде до активних дій щодо наступу.
Ситуація довкола Білорусі залишається наднапруженою, проте контрольованою з боку українських сил.
Про це радник голови МВС України Віктор Андрусів розповів "24 каналу" 14 червня.
За його словами, наказ Лукашенку від президента Росії Володимира Путіна полягає виключно в тому, щоб сковувати українські війська.
"Тому Лукашенко буде гратися у різні навчання, залякування, якісь погрози, але до дій він переходити не буде. Він розуміє, що це для нього обернеться військовою катастрофою", – сказав радник міністра.
Нагадаємо, 14 червня в Білорусі стартували масштабні навчання у зв'язку з "виконанням завдань з призначення в сучасних умовах обстановки, яка складається".
Окрім того, в Білорусі біля кордону з Україною помітили черговий рух техніки.
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