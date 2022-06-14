У Білорусі біля кордону з Україною помітили черговий рух техніки (мапа)

У Білорусі в Гомельській області, яка межує з Україною, було помічено ешелон гаубиць.
Серед техніки, яку за останню добу помітили в Білорусі, у Століні була й вантажівка з гарматою (під чохлом), вантажівка (швидше за все або ЗІЛ чи КрАЗ) та три БТР. Все їхало супроводі поліції.
Про це інформує "Беларускі Гаюн".
"Гомель, на станції Гомель - стояв ешелон із гаубицями. Вчора він не їхав у напрямку Брянська, а просто міняв стрілки. Серед ешелону помічено всі нові з тканиною на кінці дула. Також два суцільнометалевих вагона. 14:30 Гомель, район Новобіліці у бік Зябрівки рухалися ці ж САУ", - йдеться в повідомленні.
Також у Гомелі помітили військове авто ЗС Білорусі, яка рухалося Новобілицьким районом у бік мосту через Сож.
Нагадаємо, речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що у росіян немає ударних угруповань, які б почали наступ на Київ. А дату 22 червня, як напад військ Білорусі на Київ, придумали диверсійні групи.
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