Окупантам вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідка

Однак армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька.
Основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ на Сєвєродонецьку кишеню на Донбасі, і її західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягла невеликого просування на харківському напрямку.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Також зазначається, що перший заступник голови Військово-промислового комплексу Росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.
"Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити вимоги, поставлені до неї війною в Україні. Однак галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може підірвати її зусилля по заміні втраченого в Україні обладнання.
Нагадаємо, окупанти перегруповуються для подальшого наступу на кількох напрямках.
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