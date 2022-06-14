Окупантам вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідка

Однак армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька.

Основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ на Сєвєродонецьку кишеню на Донбасі, і її західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягла невеликого просування на харківському напрямку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Також зазначається, що перший заступник голови Військово-промислового комплексу Росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.

"Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити вимоги, поставлені до неї війною в Україні. Однак галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може підірвати її зусилля по заміні втраченого в Україні обладнання.

Нагадаємо, окупанти перегруповуються для подальшого наступу на кількох напрямках.

Читайте також: