У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, але місто не відрізане - ВЦА

У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, але місто не відрізане - ВЦА

Нині Сєвєродонецьк у Луганській області - гаряча точка на карті України.

Внаслідок масивних атак російських військових зруйновані усі три мости. Втім шляхи сполученням с Сєвєродонецьком існують.

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільна адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Зруйнований третій міст. Але місто не відрізане. Досить складні, але шляхи сполучення є. Місто продовжують боронити наші Збройн сили. У надскладних умовах тривають постійні бої на лінії зіткнення. Не припиняють російські війська намагань штурумвати місто. Але військові стоять", - повідомив чиновник.

У місті тривають вуличні бої. Тактично десь ЗСУ відтискають ворога, десь окупанти країни-агресорки завдяки штурму намагаються вдтиснути наші війська. Ситуація "змінюється щогодини", вона контрольована, але важка, каже голова міської ВЦА.

За його словами, в бомбосховищах місцевого заводу "Азот" залишаються 540-560 осіб. Там створені певні запаси їжі. "Ворог фактино на запчастини розбиває наше найбільше підприємство", - наголосив Стрюк.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку ситуація загострена: росіяни до фундаменту нищать багатоповерхівки та "Азот". У старих районах Сєвєродонецька багато пошкоджених багатоповерхівок. Сильно потерпають місцеві заводи.

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