Окупанти намагаються прорватися до Слов'янська - Генштаб

На Слов'янському напрямку російські окупанти готуються до наступу.

Щоб захопити місто Слов'янськ вони ведуть зараз спроби штурму Богородичного.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем прикордонні райони.

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