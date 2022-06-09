Окупанти скидають на Сумську область бомби з дронів-камікадзе

Російські військові скидають на прикордонні райони Сумської області бомби з дронів-камікадзе. На щастя, ніхто наразі не постраждав, проте пошкоджено будинок.
Так, лише вранці 9 червня окупанти запустили три таких дрони-камікадзе.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10-й ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами", – написав голова області.
Він додав, що також о 16:00 загарбники зі свого квадрокоптера здійснили осколковий гранатометний постріл.
Обидві події трапилися на території Краснопільської громади.
Нагадаємо, 9 червня українські військові збили ворожу ракету в небі над Сумською областю.
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