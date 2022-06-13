Церковний календар на 14 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 14 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 14 червня в церковному календарі

14 червня вшановують пам’ять мученика Юстина. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 14 червня — день пам’яті мученика Юстина

У вівторок, 14 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Юстина.

Його ще називають святим Юстином або Юстином Філософом. Церква вважає його одним з найперших захисників християнства від язичництва. На жаль, більшість його робіт було втрачено. Про його життя відомо з робіт самого Юстина. Він народився в місті Флавіфя-Неаполіс (Палестина) в родині язичників. Отримав грецьку освіту, спочатку відвідував філософську школу стоїків, але вони не змогли пояснити йому, що таке Бог. Тоді він звернувся до перипатетика, однак той хотів лише грошей.

Піфагорієць порадив йому спочатку вивчити астрономію, музику та геометрію, але Юстин цього робити не бажав. Нарешті, коли чоловік звернувся до платоніка, який оселився в місті, то зустрів у нього старого християнина, який і розповів йому все про Господа. Докази про те, що слова апостолів вірніші за філософію, зародили в душі Юстина паростки віри і привели його до християнства. Найсильніше враження він отримав, читаючи про мужню поведінку християн, які йшли на муки заради Христа.

Після цього Юстин став мандрівним філософом, який ніс людям своє учення. Коли в Римі правив Антоній Пій, Юстин прибув до міста і започаткував там свою школу. Але на престол зійшов Марк Аврелій і на філософа донесли. Його віддали під суд, де відрубали голову. На сьогодні мощі святого Юстина зберігаються в Саркофано в церкві Іоанна Хрестителя.

Церковний календар на 14 червня: відео

Народні прикмети

Повний місяць в ніч проти 14 червня - погона зміниться на погану, а якщо він рогатий - буде дощ.

В лісі почути крик дятла - до холоду та негоди.

Що не можна робити 14 червня