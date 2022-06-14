14 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

14 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

14 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

14 червня 2022 року – вівторок. 111-й день війни Росії проти України. 165-й день року. Яке сьогодні, 14 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 червня - Міжнародний день натуристів (нудистів). Виникла подія в США 1976 року. Нудисти - прибічники особливого філософського мислення, який полягає в максимальному зближенні людини з природою заради отримання відчуття гармонії зі світом навколо.

Також 14 червня - День кавових зерен. Особлива подія для справжніх кавоманів. Кавові зерна насправді обсмажене насіння фрукта, який носить назву кавова вишня. З них готують ароматний напій, популярний в усьому світі.

А ще 14 червня - Міжнародний день ванни. Хоч це і неофіційна, проте дуже цікава подія. Дату обрали на честь відкриття Архімеда, яке він зробив, миючись у ванній.

14 червня - Всесвітній день в'язання. Молода творча подія, яка була започаткована 2005 року Даніель Ландес. Спочатку вона була популярна лише в Парижі, однак згодом поширилася в інші країни світу.

Також 14 червня - Всесвітній день донора крові. Подія була заснована Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року. Дату обрали не випадково - це день народження австрійського лікаря Карла Ландштейнера, який став лауреатом Нобелівської премії.

А ще 14 червня - Міжнародний день блогера (InWeDay). Блогерство часто вважають особливою професією, а тому можна цей день назвати професійним святом. Подія була створена задля того, щоб об'єднати блогерів з усього світу і пропагувати ведення блогу як способу спілкування між людьми, самовираження.

14 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

14 червня - день пам'яті мученика Юстина / Фото: commons.wikimedia.org

14 червня в церковному календарі – день пам'яті мученика Юстина. Також він відомий як Юстин Філософ або святий Юстин. Його вважають одним з перших християнських апологетів (захисники християнської віри від язичництва). На жаль, більша частина його робіт була втрачена, залишився тільки один діалог та дві апології. Народився в Палестині в родині язичників. Отримав грецьку освіту та став філософом, щоб самому розібратися, що таке Бог.

Пам’ятні дати 14 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 14 червня:

1783 рік — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі засновує першу в Криму військово-морську базу, через рік її називають Севастополем;

1834 рік — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;

1997 рік — на аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939 року) продають за $68 500;

2014 рік — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України (гине 49 військових, які перебували на борту);

2017 рік — у Лондоні займається 27 поверховий будинок 12 людей гине, близько 80 людей були поранені, а інші пропали безвісти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 червня

Які сьогодні іменини: Павло, Гаврило, Віра.

14 червня народилися:

1807 рік — український маляр і педагог, який був одним із найближчих друзів Тараса Шевченка, Сошенко Іван Максимович;

1819 рік — письменник, етнограф Софрон Витвицький;

1891 рік — полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів Євген Коновалець;

1897 рік — українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка Наталія Ґеркен-Русова;

1922 рік — український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст Володимир Леник;

1935 рік — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України Григорій Півторак;

1961 рік — український політик, фінансист, краєзнавець Станіслав Аржевітін.

Погода на 14 червня

14 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові хмарно, вночі можливий дощ, вранці він стихне. У Харкові вночі небо затягнеться хмарами, ввечері можливий дощ з грозою. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +19 вночі. У Львові +18 вдень та +11 вночі. У Харкові +30 вдень та +19 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.