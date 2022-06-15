15 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

15 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

15 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

15 червня 2022 року – середа. 112-й день війни Росії проти України. 166-й день року. Яке сьогодні, 15 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 червня - Всесвітній день пожертвувань. Подія була заснована 2010 року з метою залучення якнайбільшої кількості людей до пожертвувань. Цього дня можна скористатися нагодою та переказати кошти нужденній людині або будь-якій організації.

А ще 15 червня - День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей). Важлива подія, яка була створена 2011 року на пленарному засіданні Генасамблеї ООН. Мета - боротьба з несправедливістю і дискримінацією у відношенні до людей похилого віку.

Також 15 червня - Всесвітній день вітру. Важлива екологічна подія, яка була створена Європейською вітроенегретичною асоціацією 2007 року. Вітер - невичерпний ресурс планети Земля, а тому його застосування має неабиякий потенціал.

15 червня - Всесвітній день Великої хартії вольностей. Саме цього дня 1215 року король Англії Іоанн Безземельний затвердив перший юридичний документ, який закріплював права людини. Згодом на основі цього документу було написано конституцію Великої Британії.

А ще 15 червня - День сили посмішки. Неофіційна, але позитивна подія, мета якої показати, що щира посмішка здатна творити чудеса, піднімати настрій, дарувати гарні емоції. Вчені довели, що люди, які частіше посміхаються, живуть довше.

Також 15 червня - День фотографії природи. Неофіційна подія, яка шанує фотографів, що знімають довколишнє середовище. Часто цього дня влаштовуються тематичні фотовиставки, майстер-класи, лекції та інше.

15 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

15 червня - день пам'яті святого Никифора, патріарха Царгородського / Фото: pixabay.com

15 червня в церковному календарі – день пам'яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Був Царгородським патріархом. Близько 815 року його заслав на острів Проконіс імператор Лев V Вірменин. Помер святий 828 року. Його мощі поховали в монастирській церкві св. Теодора. Але через 19 років на острів прибув святий Методій. Він побачив, що мощі залишилися нетлінними, а тому їх перенесли до царгородського храму св. Софії.

Пам’ятні дати 15 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 червня:

1215 рік — англійський король Джон Безземельний скріплює своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка ґарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів;

1830 рік — у Севастополі почаинається "чумний бунт" матросів, невдовзі придушений військами;

1834 рік — відкривають Київський університет;

1844 рік — Ч.Гуд'їр отримує патент на метод вулканізації гуми;

1851 рік — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;

1869 рік — Джон Веслі Гаят отримує патент на целулоїд;

1924 рік — керівником ФБР стає Едгар Гувер, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;

2007 рік — відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";

2014 рік — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція—Гондурас, доводить свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 червня

Які сьогодні іменини: Іван, Дмитро, Костянтин, Никифор, Уляна, Марія, Олена.

15 червня народилися:

1860 рік — український мовознавець родом з Естонії Олександр Томсон;

1941 рік — видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник Іван Миколайчук;

1946 рік — кобзар, кандидат мистецтвознавства Михайло Хай.

Погода на 15 червня

15 червня в Києві майже весь день хмарно, без опадів. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові похмура погода до кінця дня, вночі піде дощ, але зранку він закінчиться. В Одесі мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +14 вночі. У Львові +19 вдень та +8 вночі. У Харкові +24 вдень та +15 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.