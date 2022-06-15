Астрологічний прогноз на 15 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли зірки закликають радіти навіть найнезначнішим позитивним життєвим моментам і накопичувати приємні спогади, які виникли внаслідок цього, створюючи таким чином запас оптимізму – він потрібен людям завжди. Можна розпочинати реалізацію нових проєктів, приймати важливі рішення та без побоювань спілкуватися зі своїм оточенням.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: вороняче і соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: особливу небезпеку становлять інфекційні захворювання – вони протікатимуть у гострій формі і погано піддаватимуться лікуванню, тому важливо уникати місць скупчення людей, де велика ймовірність їх підхопити.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про стан енергетики людини: негативні сновидіння можуть свідчити, що вона наближається до нуля, отже, необхідно вжити заходів, які дозволять поповнити енергетичні запаси.

Афоризм дня: "Людина народжена не для задоволення, а для радості" (Поль Клодель).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Доркан – наділяє людину твердим характером та здатністю досягати поставлених цілей.

Магія і містика дня: можна створювати обереги, які захистять саму людину та її близьких від будь-яких напастей, включно із небезпекою смерті.

Табу дня: цього дня зневіра є смертним гріхом, тож у жодному разі не можна їй віддаватися.

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