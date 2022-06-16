16 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

16 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

16 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

16 червня 2022 року – четвер. 113-й день війни Росії проти України. 167-й день року. Яке сьогодні, 16 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 червня - Всесвітній день морських черепах. Дату події обрали на честь дня народження видатного американського науковця, який працював в галузі екології та присвятив своє життя вивченню морських черепах, Арчі Карра.

А ще 16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів. Молода, однак важлива подія, була започаткована 2015 року на політичному форумі, що відбувся в Мілані. 2018 року подію офіційно затвердила Організація Об'єднаних Націй.

Також 16 червня - День свіжих овочів. Неофіційна подія, метою якої є залучення людства до основ здорового харчування та наголошення важливості споживання саме свіжих овочів.

16 червня - Міжнародний день африканської дитини. Подія була започаткована 1991 року Організацією африканської єдності. Саме ця дата є річницею демонстрації в Соуето, коли чорношкірі школярі вийшли, щоб відстояти своє право на освіту рідною мовою та отримати покращене навчання в цілому.

16 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

16 червня - день пам'яті мученика Лукиліяна і тих, хто з ним / Фото: pixabay.com

16 червня в церковному календарі – день пам'яті мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Святий Лукиліян жив в місті Никодимія, коли правив імператор Авреліян. Спочатку він був поганським жерцем, однак пізнав віру Христову і розкаявся. Лукиліян не злякався навіть тоді, коли християн почали переслідувати. Його схопили та привели на суд до старости міста. Кинули його до в'язниці, де сиділо четверо юнаків (Іпатій, Клавдій, Павло, Діонисій). Він молився разом з ними, скріплюючи їхні серця. Помер святий Лукиліян на хресті, до якого його прибили цвяхами.

Пам’ятні дати 16 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 червня:

1578 рік — у Львові страчують козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову;

1874 рік — відбувається урочисте відкриття кавендишської лабораторії;

1903 рік — створюють компанію Ford Motor;

1919 рік — святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнає незалежність УНР;

1934 рік — у Харкові відкривається перший з'їзд письменників України, на якому створюють Спілку письменників України (СПУ);

1998 рік — вперше в прямому ефірі по Інтернету показують пологи (40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 червня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Денис, Опанас, Павло, Лук'ян, Ілля, Лазар, Уляна, Аліна, Поліна.

16 червня народилися:

1855 рік — український архітектор Георгій Шлейфер;

1906 рік — український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик);

1957 рік — український режисер і сценарист Василь Вовкун.

Погода на 16 червня

16 червня в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясний ранок, потім мінлива хмарність, без опадів. У Харкові ранок похмурий, але до вечора розпогодиться, без опадів. В Одесі невелика хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +23 вдень та +8 вночі. У Харкові +24 вдень та +14 вночі. В Одесі 26 вдень та +16 вночі.