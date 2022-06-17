17 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

17 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

17 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

17 червня 2022 року – п’ятниця. 114-й день війни Росії проти України. 168-й день року. Яке сьогодні, 17 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 червня - Всесвітній день сміттяра. Хоч ця подія може здатися не важливою, адже ця професія зовсім не цінується у світі. Однак дата допомогає привернути увагу людей до величезних зусиль тих, хто підтримує в чистоті села та міста.

А ще 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустеленням та посухою. Ця дата була встановлена Організацією Об'єднаних Націй 1995 року. Її обрали на честь прийняття Конвенції ООН щодо боротьби з опустеленням (1994 рік).

Також 17 червня - Всесвітній день крокодила. Це дуже важлива екологічна подія, яка була створена, щоб привернути увагу людства до проблеми зникнення алігаторів та крокодилів на планеті Земля. Головні причини цього - урбанізація та незаконне полювання.

17 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

17 червня - день пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського / Фото: pixabay.com

17 червня в церковному календарі – день пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського. Жив за часів правління імператора Костянтина Великого, який вважається першим імператором-християнином. Був сином римлянина Дометія, який походив з царського роду. Його батько відрікся від старих богів та почав сповідувати християнство. А через те, що в Римі тоді були жорстокі гоніння за християнами, він вирішив покинути столицю і вирушити з синами до Візантії. Святий Митрофан став архієреєм після смерті Прова. Коли до Візантії прибув імператор Костянтин і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Риму.

Пам’ятні дати 17 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 17 червня:

1462 рік — волоський господар Влад III Дракул здійснює невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II;

1621 рік — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний пропонує гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин;

1709 рік — поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, було поранено в ногу шведського короля Карла ХІІ;

1885 рік — у нью-йоркську гавань прибуває Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки;

1917 рік — у Києві відкривається II Всеукраїнський військовий з'їзд, під час якого було проголошують автономію України;

1944 рік — Ісландія здобуває незалежність від Данії та проголошує себе республікою;

1950 рік — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснює першу операцію з пересадки нирки людині;

2008 рік — організація Mozilla Foundation влаштовує так званий "Download Day 2008" (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби (це був вебоглядач Mozilla Firefox 3).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 червня

Які сьогодні іменини: Митрофан, Іван, Назар, Петро, Марія, Марфа, Софія.

17 червня народилися:

1876 рік — український мовознавець та історик літератури Шаровольський Іван Васильович;

1882 рік — український композитор Ігор Стравинський;

1911 рік — київський письменник і дисидент Віктор Некрасов;

1930 рік — український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів Михайло Горинь;

1953 рік — український співак, композитор Іво Бобул;

1969 рік — український фігурист, Олімпійський чемпіон Віктор Петренко;

1972 рік — українська письменниця, правозахисниця, адвокатка Лариса Денисенко.

Погода на 17 червня

17 червня в Києві мінлива хмарінсть, ввечері можливий сильний дощ. У Львові хмарно до вечора, вранці сильний дощ, який потім послабшає. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +18 вдень та +14 вночі. У Харкові +25 вдень та +14 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.