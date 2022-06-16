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Цієї історії могло не бути: чому варто вакцинуватися від кору

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Цієї історії могло не бути: чому варто вакцинуватися від кору

Фото: Associated Press

Вірус кору надзвичайно заразний, він передається повітряно-крапельним шляхом.

Про це пише ЮНІСЕФ Україна.

  • Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть інфіковані.
  • Уникнути хвороби та її наслідків можна, вакцинувавшись. Перше щеплення від кору роблять у 12 місяців, планову ревакцинацію – у 6 років. Якщо у вас є сумніви, чи хворіли ви в дитинстві на кір, або чи були вакциновані від кору, вам варто зробити щеплення принаймні однією дозою вакцини.
  • Якщо невакцинована людина контактувала із хворим, то можна зробити екстрене щеплення в перші 3 доби після контакту.
  • Під час війни ризик поширення інфекційних захворювань зростає. Потурбуйтесь про себе і своїх близьких — вакцинуйтесь.

Деталі читайте в історії нижче:

© Facebook/ЮНІСЕФ Україна
Фото: Facebook/ЮНІСЕФ Україна

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