Випадки захворювання на дифтерію зафіксовано вже на Закарпатті.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок рото глотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

Дифтерія: що варто знати

підвищення температури;

біль у горлі;

ускладнення дихання та ковтання;

осиплість голосу;

наліт на мигдалинах.

Перші симптоми дифтерії нагадують ангіну, тому при перших ознаках - варто негайно звернутися до педіатру або сімейного лікаря.

Крім того, при захворюванні дифтерією з'являється:

специфічний запах з рота;

збільшуються лімфатичні вузли;

набрякає слизова оболонка носоглотки.

Випадки захворювання на дифтерію зафіксовано вже на Закарпатті.

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Які ускладнення викликає дифтерія?

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, або предмети побуту, яким користувався хворий. Вражає серце, нирки, нервову систему. Розростаються великі плівки на мигдаликах, що може призвести до асфіксії.

Як врятувати себе від дифтерії?

Ліків проти дифтерії - не існує. Єдиний спосіб захиститися від хвороби та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – це вакцинація у дітей та ревакцинація у дорослих.

Згідно із календарем профілактичних щеплень

дітям у 2, 4 та 6 місяців роблять щеплення вакциною АКДП. Ревакцинацію проводять у 18 місяців та у 6 років.

у 16 років щеплення робиться вакцинацією АДП-М, а після цього ревакцинацію треба повторювати кожні 10 років.

Вакцинація і перенесене захворювання не гарантує захист на все життя. Тому і важливо проводити вакцинацію/ревакцинацію вчасно. Але у людей, яким було зроблене щеплення, захворювання буде протікати без ускладнень.

Де можна зробити вакцинацію?

В Україні вакцинація від дифтерії входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Її можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.

Вагітні чи жінки, які годують грудьми, можуть вакцинуватися.

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