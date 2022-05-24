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Дифтерія: що варто знати

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Дифтерія: що варто знати

Фото: Pexels

Випадки захворювання на дифтерію зафіксовано вже на Закарпатті.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок рото глотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

Дифтерія: що варто знати

  • підвищення температури;
  • біль у горлі;
  • ускладнення дихання та ковтання;
  • осиплість голосу;
  • наліт на мигдалинах. 

Перші симптоми дифтерії нагадують ангіну, тому при перших ознаках  - варто негайно звернутися  до педіатру або сімейного лікаря.

Крім того, при захворюванні дифтерією з'являється:

  • специфічний запах з рота;
  • збільшуються лімфатичні вузли;
  • набрякає слизова оболонка носоглотки. 

Випадки захворювання на дифтерію зафіксовано вже на Закарпатті.

Які ускладнення викликає дифтерія?

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, або предмети побуту, яким користувався хворий. Вражає серце, нирки, нервову систему. Розростаються великі плівки на мигдаликах, що може призвести до асфіксії.

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Як врятувати себе від дифтерії?

Ліків проти дифтерії - не існує. Єдиний спосіб захиститися від хвороби та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – це вакцинація у дітей та ревакцинація у дорослих.

Згідно із календарем профілактичних щеплень

  • дітям у 2, 4 та 6 місяців роблять щеплення вакциною АКДП. Ревакцинацію проводять у 18 місяців та у 6 років.
  • у 16 років щеплення робиться вакцинацією АДП-М, а після цього ревакцинацію треба повторювати кожні 10 років.

Вакцинація і перенесене захворювання не гарантує захист на все життя. Тому і важливо проводити вакцинацію/ревакцинацію вчасно. Але у людей, яким було зроблене щеплення, захворювання буде протікати без ускладнень.

Де можна зробити вакцинацію?

В Україні вакцинація від дифтерії  входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Її можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.

Вагітні чи жінки, які годують грудьми, можуть вакцинуватися.

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