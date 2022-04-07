У Тернопільській області в переселенки виявили дифтерію

У Тернопільській області в переселенки виявили дифтерію

Жінка перебуває у медичному закладі.

У Тернопільській області у 29-річної переселенки зі Слов'янська підтвердили дифтерію.

Про це "Суспільному" розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

Наразі дівчина перебуває у інфекційному відділенні лікарні. Медики оцінюють її стан як задовільний. Фахівці нарахували 70 контактних осіб у пацієнтки. За ними проводять медичний нагляд.

"Вивчено вакцинальний статус усіх контактних. Люди, які були у вогнищі, зараз проходять антибіотикотерапію, проводиться щеплення проти дифтерії", - розповіли чиновниця.

Оксана Чайчук також наголосила, що небезпеки для Тернопільської області: "Проводяться всі необхідні заходи. Думаю, що на цьому ми і локалізуємо".

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Це захворювання викликає запалення слизової оболонки рота та горла.

Як повідомлялося, від початку 2022 року у Хмельницькій області виявили вже п’ять випадків лептоспірозу. Два випадки зафіксовано у внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також: