Дифтерія: чим небезпечна та чому слід зробити вакцинацію

Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання.

Вона проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюються плівки, що іноді утруднюють дихання.

Навіть попри своєчасне лікування близько 20% хворих помирають.

Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом.

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Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвиткові небезпечних ускладнень – вакцинація дітей.

Вакцинація від дифтерії потрібна не лише дітям, а й дорослим – вакцини як для дітей, так і для дорослих закуповуються державою і надаються в державних закладах охорони здоров’я безоплатно.

Дитина отримує чотири дози до 18 місяців. Ревакцинація проводиться у 6, 16 років і далі дорослим кожні 10 років.

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