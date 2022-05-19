Україна отримає від США гаубиці з боєприпасами

Гаубиці готуються до відправлення разом з іншими засобами забезпечення.

Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сенат США розпочав голосування за виділення для України допомоги у розмірі $40 мільярдів.

Також читайте США планують виділити $5,5 млрд на гумдопомогу й глобальну продбезпеку через війну в Україні

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні. Сенатор-демократ Кріс Кунс також наголосив з цього приводу, що "затримка на тиждень буде шкодити обороні України".

Нагадаємо, у четвер, 12 травня, сенатор-республіканець Рендал Пол одноосібно заблокував розгляд нового пакету допомоги для України. Він запропонував поправки до законопроєкту, якими передбачено створення посади окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету.

Читайте також: