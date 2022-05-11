"Дякую всім друзям України": Зеленський прокоментував $40 млрд від США

"Дякую всім друзям України": Зеленський прокоментував $40 млрд від США

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США за підтримку виділення для держави майже 40 млрд дол. допомоги.

Зауважимо, що рішення про виділення фінансової допомоги Україні ще повинен затвердити Сенат та підписати президент США.

Свою подяку Зеленський опублікував у Мережі 11 травня.

"Дякую спікерці Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі та всім друзям України у Палаті представників США за швидке схвалення ініційованого президентом Джо Байденом закону про додаткову фінансову підтримку України. Очікуємо на розгляд цього важливого для нас документа в Сенаті", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану Росією війну на суму майже 40 млрд дол.

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