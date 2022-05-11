"Спасибо всем друзьям Украины": Зеленский прокомментировал $40 млрд от США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США за поддержку выделения для государства почти 40 млрд дол. помощи.
Следует отметить, что решение о выделении финансовой помощи Украине еще должен утвердить Сенат и подписать президент США.
Свою благодарность Зеленский опубликовал в Сети 11 мая.
"Спасибо спикеру Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и всем друзьям Украины в Палате представителей США за скорейшее одобрение инициированного президентом Джо Байденом закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате", – говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной Россией войны на сумму почти 40 млрд дол.
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