"Спасибо всем друзьям Украины": Зеленский прокомментировал $40 млрд от США

"Спасибо всем друзьям Украины": Зеленский прокомментировал $40 млрд от США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США за поддержку выделения для государства почти 40 млрд дол. помощи.

Следует отметить, что решение о выделении финансовой помощи Украине еще должен утвердить Сенат и подписать президент США.

Свою благодарность Зеленский опубликовал в Сети 11 мая.

"Спасибо спикеру Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и всем друзьям Украины в Палате представителей США за скорейшее одобрение инициированного президентом Джо Байденом закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной Россией войны на сумму почти 40 млрд дол.

Луганщина без света, финансовая помощь от США - новости до начала 77-х суток войны

Читайте также: