Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні майже 40 млрд доларів допомоги

Тепер цей документ повинен ухвалити Сенат.

Палата представників Конгресу США увечері у вівторок, 10 травня, проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану РФ війну на суму майже 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNN.

Запропонований демократами пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів перевищує запит президента Джо Байдена, який попросив законодавців якнайшвидше погодити допомогу на суму 33 млрд доларів.

Тепер цей документ повинен ухвалити Сенат, після чого його буде передано президенту Джо Байдену для підписання.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив раніше, що після того, як Палата представників схвалить пакет, Сенат "зробить свої кроки швидко", щоб ухвалити цей документ і надіслати його до Байдена.

Для допомоги Україні демократи та республіканці в основному згуртувалися.

Законодавці оприлюднили текст законопроєкту напередодні голосування в Палаті представників. Ухвалений документ передбачає фінансування військової та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, на що можуть витратити додаткову допомогу від США.

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