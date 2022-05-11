77-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро працюють з нашою підсвідомістю.

Карти Таро, починаючи з епохи Середньовіччя, є доступним інструментом для самопізнання та віщування ймовірного майбутнього. Ця енциклопедія людського життя через символи гостинно запрошує дізнатися вас, що чекає за рогом.

Що ж на нас усіх чекає 11 травня 2022 року, у 77-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Шістка жезлів".

Зараз ви перебуваєте в епіцентрі бурі, але ця карта говорить про те, що через випробування ви досягнете кращого результату і тихого місця. Зараз прийшов час, щоб поглянути на своє життя і роботу неначе збоку, адже ця карта говорить про зміни.

Проте, якщо ви будете думати про нездійсненні речі, то вас очікують апатія, розчарованість та застій у житті. Тому саме зараз, у час викликів, настав момент, щоб позбутися від страхів минулого і зробити прорив уперед.

Тому потрібно зробити щось вагоме і реальне, щоб "випливти з неспокійних вод" і взяти курс на майбутнє. Для кращого розв’язання ситуації слід бути готовими до діалогу на роботі та обмінюватися ідеями.

Спробуйте якийсь новий досвід, а не чекайте на березі річки, що вся вода з річки життя кудись зникне. Не соромтесь приймати допомогу оточення. Чим довше ви будете вагатися на певний крок, тим менше шансів на успіх у вас залишається. Довіряйте собі і ви прорветесь до нових берегів.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Помірність". Цей аркан символізує з’єднання протилежностей. Якщо подивитися на зображення цієї карти, то стає зрозуміло, що постать на цій карті переливає у двох місткостях воду життя, відновлюючи втрачений баланс поміж свідомістю і підсвідомістю, даючи йому перевагу нового і куди більш правильного центра, із якого можна діяти.

Але, якщо не дуже заглиблюватися у філософію карт, то вона говорить про те, що тільки знайшовши золоту середину, ви доб’єтесь своїх цілей. Помірність це гармонія поміж бажаннями та потребами. Слід стримати свої апетити, саме тоді ви зможете досягнути фізичної, емоційної рівноваги для реалізації подальших успіхів у сфері роботи та кар’єри.

Якщо ви зараз маєте ухвалити якесь важливе для вас рішення, то його варто здійснити, розглянувши ситуацію з позиції точки зору іншої людини. Проте, якщо ви не можете рухатися далі, то це означає, що ви занадто багато переливаєте з пустого в порожнє, варто перестати рухати компромісним шляхом, настав час побачити два боки однієї медалі. Помірність говорить про те, що будь-який вихід із тупика можливий саме завдяки гармонії.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Дев’ятка жезлів", яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць карт Таро.

Ця карта свідчить про готовність до дії, захист та усвідомлення цього. Вона розповідає, що який би не був складний період у вашому житті, ви нині готові діяти далі. Ви достатньо розвинули вашу внутрішню силу, проте стали занадто обережними, бо у минулому було багато розчарувань. Не думайте багато про минуле, відкиньте свій смуток, а ліпше сконцентруйте вашу увагу на уроках, які ви звідти винесли.

Визнайте свої хиби, але сконцентруйтеся і на потенціалі. Долайте всі труднощі та оперативно реагуйте на бурхливі зміни у вашому житті. Будьте винахідливими та пізнайте самого себе.

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