Таропрогноз на травень 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на травень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дарують опору у буремному світі.

Карти Таро прийшли до сучасного людства з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на травень 2022 від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на травень 2022 року - "Сила"

Ця карта говорить про силу, усвідомлення, співчуття тощо. Якщо у розкладі з’являється "Сила", то слід усвідомити реальність буття і нарешті почати керувати власним життям. У стосунках варто взяти відповідальність за свої вчинки. Проте будьте терпимі до чужих вад. У коханні прийшов час урівноважити чинний стан справ між його духовним та плотським боками.

Також у стосунках варто докласти чимало зусиль, щоб отримати той результат, який ви хочете. Йдеться не про фізичну силу, а про потенціал інтелекту. Водночас слід спокійніше ставити до свого і чужого роздратування.

Потрібно замислитися над тим, чи не віддаєте ви забагато партнеру, не отримуючи нічого замість або отримуючи занадто мало. Для розв’язання любовних проблем потрібні розуміння власних мотивів та емоційних реакцій.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на травень 2022 року - "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Також читайте Як давній язичницький празник Белтайн став Першотравнем і що з ним сталось тепер: ритуали та традиції

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на травень 2022 року - "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про те, що вам зараз знадобиться професіоналізм, робота в команді та ретельне планування. Ця карта Таро розповідає і про можливості для професійного зростання, отримання матеріальних благ, грамотну стратегію, усвідомлення власного потенціалу та співпрацю з людьми.

На це треба звернути увагу, адже успіх гарантований саме довірі та співпраці з іншими людьми. Хороша організація — найліпший спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на власних навичках, знаннях та професійному зростанні. Радійте своїм успіхам.

Щоправда, не варто занадто концентрувати свою увагу на деталях.

Читайте також:

Як пережити жахіття війни: астролог Ігор Нехаєв та психологиня Діана Нехаєва