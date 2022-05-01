Таропрогноз на май 2022 года: что карты нам предсказывают

Таропрогноз на май 2022 года: что карты нам предсказывают

Карты Таро дарят опору в бурном мире.

Карты Таро пришли к современному человечеству с глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы добиться лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на май 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца на май 2022 года – "Сила"

Эта карта говорит о силе, осознании, сочувствии и т.д. Если в расписании появляется "Сила", то следует уяснить реальность бытия и наконец начать управлять собственной жизнью. В отношениях следует взять ответственность за свои поступки. Однако будьте терпимы к чужим изъянам. В любви пришло время уравновесить действующее положение дел между его духовной и плотской сторонами.

Также в отношениях стоит приложить немало усилий, чтобы получить результат, который вы хотите. Речь идет не о физической силе, а о потенциале интеллекта. В то же время следует спокойнее ставить к своему и чужому раздражению.

Нужно задуматься над тем, не отдаете ли вы слишком многому партнеру, не получая ничего вместо или получая слишком мало. Для решения любовных проблем необходимо понимание собственных мотивов и эмоциональных реакций.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца на май 2022 года — "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Также читайте Как давний языческий празник Белтайн стал Первомаем и что с ним стало теперь: ритуалы и традиции

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца на май 2022 года — "Тройка пентаклов"

Эта карта говорит о том, что вам сейчас понадобится профессионализм, работа в команде и тщательное планирование. Эта карта Таро рассказывает и о возможностях для профессионального роста, получения материальных благ, грамотной стратегии, осознании собственного потенциала и сотрудничестве с людьми.

На это следует обратить внимание, ведь успех гарантирован именно доверию и сотрудничеству с другими людьми. Хорошая организация — лучший способ добиться успеха. Следует сконцентрироваться на собственных навыках, знаниях и профессиональном росте. Радуйтесь своим успехам.

Правда, не стоит слишком концентрировать внимание на деталях.

Читайте также:

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева