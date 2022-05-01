Таропрогноз на май 2022 года: что карты нам предсказывают

Карты Таро дарят опору в бурном мире.
Карты Таро пришли к современному человечеству с глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы добиться лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на май 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта месяца на май 2022 года – "Сила"
Эта карта говорит о силе, осознании, сочувствии и т.д. Если в расписании появляется "Сила", то следует уяснить реальность бытия и наконец начать управлять собственной жизнью. В отношениях следует взять ответственность за свои поступки. Однако будьте терпимы к чужим изъянам. В любви пришло время уравновесить действующее положение дел между его духовной и плотской сторонами.
Также в отношениях стоит приложить немало усилий, чтобы получить результат, который вы хотите. Речь идет не о физической силе, а о потенциале интеллекта. В то же время следует спокойнее ставить к своему и чужому раздражению.
Нужно задуматься над тем, не отдаете ли вы слишком многому партнеру, не получая ничего вместо или получая слишком мало. Для решения любовных проблем необходимо понимание собственных мотивов и эмоциональных реакций.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта месяца на май 2022 года — "Паж жезлов"
Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.
Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.
Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.
Прогноз Таро на финансы
Карта месяца на май 2022 года — "Тройка пентаклов"
Эта карта говорит о том, что вам сейчас понадобится профессионализм, работа в команде и тщательное планирование. Эта карта Таро рассказывает и о возможностях для профессионального роста, получения материальных благ, грамотной стратегии, осознании собственного потенциала и сотрудничестве с людьми.
На это следует обратить внимание, ведь успех гарантирован именно доверию и сотрудничеству с другими людьми. Хорошая организация — лучший способ добиться успеха. Следует сконцентрироваться на собственных навыках, знаниях и профессиональном росте. Радуйтесь своим успехам.
Правда, не стоит слишком концентрировать внимание на деталях.
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