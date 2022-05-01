Кулеба провел переговоры с Блинкеном: обсудили $33 млрд помощи от США

Кулеба провел переговоры с Блинкеном: обсудили $33 млрд помощи от США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Дипломаты обсудили предоставление помощи Украине в размере 33 миллиарда долларов.

Об этом пишет пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили просьбу Администрации Байдена к Конгрессу США о предоставлении безопасностной, экономической и гуманитарной помощи в размере 33 миллиардов долларов, чтобы дать Украине возможность победить в войне с Россией", — говорится в сообщении.

Блинкен также сообщил о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы вернуться в Киев как можно скорее.

В завершение госсекретарь подчеркнул "твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России".

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.

Читайте также: