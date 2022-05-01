Кулеба провів перемовини з Блінкеном: обговорили $33 млрд допомоги від США

Кулеба провів перемовини з Блінкеном: обговорили $33 млрд допомоги від США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефоннну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Дипломати обговорили надання допомоги Україні в розмірі 33 мільярдів доларів.

Про це пише пресслужба Держдепу.

"Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили прохання Адміністрації Байдена до Конгресу США про надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів, щоб дати Україні можливість перемогти у війні з Росією", — йдеться у повідомленні.

Блінкен також повідомив про повернення американських дипломатів до України, включаючи перші візити до Львова цього тижня та плани повернутися до Києва якомога швидше.

На завершення держсекретар наголосив "на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії".

Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.

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